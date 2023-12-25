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لبنان

رسالة تحذير إلى نصرالله.. إقرأوا مضمونها في هذا التقرير!

ترجمة "لبنان 24"

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Lebanon 24
25-12-2023 | 15:47
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قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيليّة في تقريرٍ لها، اليوم الإثنين، إنّ اغتيال القيادي البارز في الحرس الثوري الإيراني رضا موسوي في سوريا، قد يشير إلى الدخول في مرحلة جديدة، ويُعتبر عملاً دراماتيكياً قد تكونُ له عواقب كبيرة. 
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وأشار التقرير الذي ترجمه "لبنان24" إلى أنَّ موسوي يُعدّ شخصية بارزة ومهمة في الحرس الثوري، كما أنه تم رصدهُ مرات عدة مع القائد العسكري الإيراني الراحل قاسم سليماني الذي تم اغتياله عام 2020، وأضافت: "في السنوات الأخيرة، جرى رصد موسوي أيضاً وهو يرافق طائرات تهبط في دمشق كما تم تحميله مسؤولية نقل أسلحة متقدمة من إيران إلى سوريا ومن هناك إلى حزب الله في لبنان". 

وأوضحت الصحيفة أن "موسوي ليس مقرباً فقط من سليماني، بل أيضاً من أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله"، وقالت: "من المؤكد أنه من الممكن أن تكون عملية تصفية موسوي غير العادية بمثابة رسالة تحذيرٍ حادة لنصرالله على خلفية الأحداث القائمة عند الحدود بين لبنان وإسرائيل، حيث تتصاعد ردود أفعال الحزب وسط مخاوف من الإنزلاق إلى حربٍ شاملة".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"

لبنان

خاص

صحافة أجنبية

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