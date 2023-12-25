Advertisement

لبنان

منشور لوزير الثقافة عن يسوع المسيح: مهده اليوم قيد الاحتلال

Lebanon 24
25-12-2023 | 16:01
A-
A+
Doc-P-1145265-638391423160775850.jpg
Doc-P-1145265-638391423160775850.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب وزير الثقافة محمد وسام المرتضى عبر "إكس": "يسوع المسيح، من أرض فلسطين خرجت رسالته إلى العالم كله، تُبشّر بالسلام والمحبة والرجاء".

وأضاف: "مهده اليوم قيد الاحتلال، وأحباؤه الأطفال شهداء، وسلامه وزيتونه محترقان بقنابل الفوسفور، ورجاؤه معتقلٌ في دهاليز الصهيونية اللاإنسانية.  لكننا في عيد ميلاده نردد معه: ثقوا فقد غلبت الشرّ، ونضيف الشهداء بدورهم مثله سيغلبون!".
 
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:10 | 2023-12-25
16:56 | 2023-12-25
16:47 | 2023-12-25
16:26 | 2023-12-25
15:47 | 2023-12-25
15:42 | 2023-12-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24