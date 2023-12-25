منشور لوزير الثقافة عن يسوع المسيح: مهده اليوم قيد الاحتلال

كتب وزير الثقافة محمد وسام المرتضى عبر "إكس": "يسوع المسيح، من أرض فلسطين خرجت رسالته إلى العالم كله، تُبشّر بالسلام والمحبة والرجاء".



وأضاف: "مهده اليوم قيد الاحتلال، وأحباؤه الأطفال شهداء، وسلامه وزيتونه محترقان بقنابل الفوسفور، ورجاؤه معتقلٌ في دهاليز الصهيونية اللاإنسانية. لكننا في عيد ميلاده نردد معه: ثقوا فقد غلبت الشرّ، ونضيف الشهداء بدورهم مثله سيغلبون!".

يسوع #المسيح، من أرض #فلسطين خرجت رسالته إلى العالم كله، تُبشّر بالسلام والمحبة والرجاء.

مهده اليوم قيد الاحتلال، وأحباؤه الأطفال شهداء، وسلامه وزيتونه محترقان بقنابل الفوسفور، ورجاؤه معتقلٌ في دهاليز الصهيونية اللاإنسانية. لكننا في عيد ميلاده نردد معه: ثقوا فقد غلبت الشرّ,… pic.twitter.com/xq3vEYDmfa — القاضي محمد وسام المرتضى وزير الثقافة (@JugeMMourtada) December 25, 2023 Advertisement