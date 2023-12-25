حادثة كادت تودي بحياتهما.. طفلتان تتعرضان للإختناق في الضنية!

أصيبت طفلتان في بلدة القطين - الضنية، بحالة اختناق نتيجة تسرّب غاز ثاني أوكسيد الكربون من مدفأة حطب داخل أحد المنازل.



Advertisement وعلى الفور، عملت فرق الإسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة على إسعاف الطفلتين ومعالجتهما ميدانياً.

وعلى الفور، عملت فرق الإسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة على إسعاف الطفلتين ومعالجتهما ميدانياً.