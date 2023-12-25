Advertisement

لبنان

حادثة كادت تودي بحياتهما.. طفلتان تتعرضان للإختناق في الضنية!

Lebanon 24
25-12-2023 | 17:10
A-
A+
Doc-P-1145283-638391463594586849.jpg
Doc-P-1145283-638391463594586849.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصيبت طفلتان في بلدة القطين - الضنية، بحالة اختناق نتيجة تسرّب غاز ثاني أوكسيد الكربون من مدفأة حطب داخل أحد المنازل.

Advertisement
وعلى الفور، عملت فرق الإسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة على إسعاف الطفلتين ومعالجتهما ميدانياً. 

مواضيع ذات صلة
عاجل.. إطلاق صاروخ من لبنان باتجاه طائرة إسرائيليّة!
lebanon 24
26/12/2023 03:12:56 Lebanon 24 Lebanon 24
غارة إسرائيليّة على جل العلام - جنوب لبنان قرب مقرّ لقوات "اليونيفيل"
lebanon 24
26/12/2023 03:12:56 Lebanon 24 Lebanon 24
"بلبلة" في مستوطنات إسرائيليّة قرب لبنان.. ما القصّة؟
lebanon 24
26/12/2023 03:12:56 Lebanon 24 Lebanon 24
لمن يريد تعبئة البنزين في لبنان.. إليك هذا الخبر
lebanon 24
26/12/2023 03:12:56 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

الضنية

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:56 | 2023-12-25
16:47 | 2023-12-25
16:26 | 2023-12-25
16:01 | 2023-12-25
15:47 | 2023-12-25
15:42 | 2023-12-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24