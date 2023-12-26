قصف ورشقات ناريّة... اليكم آخر تطورات الجبهة الجنوبية

شن الجيش الاسرئيلي صباح اليوم، غارتين بطائرة مسيّرة استهدفتا بلدة ميس الجبل، الاولى على منطقة الحي الشرقي، والثانية على منطقة رأس الظهر في الحي الغربي، دون وقوع اصابات، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".

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كما استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي منطقة ⁧‫طوفا‬⁩ والاطراف الجنوبية الشرقية لبلدة ⁧‫ميس الجبل، وتلة المطران منطقة حمامص في سردا، ووطى الخيام ومحيط مزرعة زبدين.

وأطلق الجيش الاسرائيلي رشقات نارية من اسلحة ثقيلة باتجاه الأودية والجرود المتاخمة لبلدتي عيتا الشعب ورامية، بحسب ما افادت "الوكالة الوطنية للاعلام".

وكان العدو الإسرائيلي صعد الليل الفائت من اعتداءاته، فقصفت مدفعيته أطراف بلدات رميش وعيتا الشعب ويارون وبيت ليف، وأغار الطيران المسيّر على محيط بلدتي عيتا الشعب ورامية في القطاع الاوسط.

وفي القطاع الغربي، جدد العدو من تعدياته بعد منتصف الليل الفائت على اطراف بلدات الناقورة ويارين وعلما الشعب والجبين، فأغار الطيران المعادي المسيّر على وادي حامول، أطراف الناقورة وعلى جبلي اللبونة والعلام وعين الزرقا ومجدل زون.

وكان الطيران الاستطلاعي المعادي حلق طيلة الليل الفائت وحتى صباح اليوم، فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولا الى نهر الليطاني، وسط استمرار إطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق.