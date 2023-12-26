تعطل مركبهم في البحر.. إنقاذ 54 مهاجرا غير شرعي في الشمال

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تمكنت مراكب القوات البحرية في الجيش من إنقاذ نحو 54 شخصا كانوا على متن مركب هجرة غير شرعي مقابل شواطئ مدينة الميناء ـ طرابلس، بعد تعطل المركب الذي كانوا على متنه واستغاث الركاب بالقوات البحرية في الجيش التي توجهت عناصرها على الفور وأنقذتهم جميعاً، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وتم سحب المركب والركاب الى مرفأ طرابلس وقدمت الاسعافات الاولية لهم من قبل فرق الصليب الاحمر اللبناني.