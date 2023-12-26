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لبنان

تعطل مركبهم في البحر.. إنقاذ 54 مهاجرا غير شرعي في الشمال

Lebanon 24
26-12-2023 | 01:09
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تمكنت مراكب القوات البحرية في الجيش من إنقاذ نحو 54 شخصا كانوا على متن مركب هجرة غير شرعي مقابل شواطئ مدينة الميناء ـ طرابلس، بعد تعطل المركب الذي كانوا على متنه واستغاث الركاب بالقوات البحرية في الجيش التي توجهت عناصرها على الفور وأنقذتهم جميعاً، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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وتم سحب المركب والركاب الى مرفأ طرابلس وقدمت الاسعافات الاولية لهم من قبل فرق الصليب الاحمر اللبناني.

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