21
o
بيروت
23
o
طرابلس
21
o
صور
24
o
جبيل
21
o
صيدا
23
o
جونية
17
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
9
o
بشري
21
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
مخاوف من تصعيد ميداني جنوبا بعد اغتيال مسؤول ايراني في دمشق
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
26-12-2023
|
01:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
شكّل مقتل رئيس أركان الحرس الثوري الإيراني والقائد الميداني للحرس الثوري في سوريا الجنرال رضي موسوي في غارة إسرائيلية على منطقة عقربا في ريف دمشق امس تطورا ميدانيا كبيرا يخشى ان تكون مضاعفاته الاولى والمباشرة تصعيدا للمواجهات الجارية بين حزب الله واسرائيل في جنوب لبنان.
Advertisement
وتتجه الانظار الى ردة الفعل الايرانية على هذا التطور، خصوصا وان طهران سبق وهددت تل ابيب بردود جدية في حال تخطت قواعد الاشتباك.
وتقول "مصادر معنية" إن الرد الايراني محسوم بغض النظر عن حجمه، خصوصا ان عملية الاغتيال حصلت من خلال عمل عسكري وليس عملا امنيا خاطفا، اي ان ما حصل يشبه اعلان الحرب ولا يمكن تمريره لانه سيتكرر حينها بشكل دائم".
وترى المصادر "ان الرد الايراني ليس بالضرورة ان يكون من داخل سوريا، فهناك ساحات عديدة يمكن العمل من داخلها لضرب اسرائيل وتوجيه رد قاسي لا يصل الى مستوى اعلان الحرب".
في سياق آخر، تراجعت الاتصالات الديبلوماسية التي تسعى الى وقف الحرب في قطاع غزة، حتى ان الوساطات التي عملت في المرحلة الماضية على ايقاف تدحرج الجبهة في لبنان الى ما هو اكثر عنفاً انكفأت ما يوحي بأن الافق غير واضح امام "اللاعبين الاساسيين". وبدا واضحا ان المعارك ستكون طويلة ولا افق يوحي بقرب نهايتها.
وتشير المصادر إلى أن المعركة في غزة لن تتوقف بل ستأخذ اشكالا مختلفة وان تعقيدات الواقع الاقليمي والدولي تجعل من الوصول الى تسوية ترضي كل الاطراف امرا مستحيلا، كما ان انتصار احد الاطراف عسكريا على الاخر مستحيل ايضا.
المصدر:
لبنان 24
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
لمن يريد تعبئة البنزين في لبنان.. إليك هذا الخبر
Lebanon 24
لمن يريد تعبئة البنزين في لبنان.. إليك هذا الخبر
14:53 | 2023-12-25
25/12/2023 02:53:24
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة كبيرة: تلفزيون يطرد مذيعة.. ماذا فعلت خلال تقديمها نشرة الأخبار؟
Lebanon 24
فضيحة كبيرة: تلفزيون يطرد مذيعة.. ماذا فعلت خلال تقديمها نشرة الأخبار؟
09:53 | 2023-12-25
25/12/2023 09:53:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"كنافة كذابة" في لبنان.. إكتشفوا سرّها ومكانها الآن (صور)
Lebanon 24
"كنافة كذابة" في لبنان.. إكتشفوا سرّها ومكانها الآن (صور)
14:00 | 2023-12-25
25/12/2023 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تهديدٌ إسرائيلي للبنان قبل قليل.. مسؤولٌ كبير يعلن ما سيحصل!
Lebanon 24
تهديدٌ إسرائيلي للبنان قبل قليل.. مسؤولٌ كبير يعلن ما سيحصل!
11:46 | 2023-12-25
25/12/2023 11:46:52
Lebanon 24
Lebanon 24
عن نصرالله.. هذا ما يُقال الآن داخل إسرائيل!
Lebanon 24
عن نصرالله.. هذا ما يُقال الآن داخل إسرائيل!
14:09 | 2023-12-25
25/12/2023 02:09:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
05:01 | 2023-12-26
بالفيديو.. حريق داخل باخرة في مرفأ طرابلس
05:00 | 2023-12-26
"إغتيالات" في الأفق.. هذه آخر رسالة إسرائيليّة للبنان وإيران!
04:54 | 2023-12-26
استهداف إسرائيلي مباشر لمركز للجيش في عيترون.. هل من إصابات؟
04:45 | 2023-12-26
لإتمام هذه المعاملات حصراً.. أمانة السجل العقاري في البقاع تفتح أبوابها غداً
04:40 | 2023-12-26
حراك المتعاقدين طالب الحلبي بحل فوري لدفع إنتاجية تشرين الثاني
04:12 | 2023-12-26
في الشمال: يبتزون سيدات مادّيًّا ويهددون بنشر صورهن.. هكذا تم توقيفهم
فيديو
فخامة منزل جيسيكا عازار حديث الجمهور.. شاهدوا شجرة الميلاد العملاقة التي وضعتها (فيديو)
Lebanon 24
فخامة منزل جيسيكا عازار حديث الجمهور.. شاهدوا شجرة الميلاد العملاقة التي وضعتها (فيديو)
00:13 | 2023-12-23
26/12/2023 12:13:57
Lebanon 24
Lebanon 24
سقوط شجرة عيد الميلاد في أحد الأسواق.. وهذا ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
سقوط شجرة عيد الميلاد في أحد الأسواق.. وهذا ما حصل (فيديو)
00:00 | 2023-12-23
26/12/2023 12:13:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بيزوس بتصريحات مُثيرة: سننقل البشر للفضاء.. وسيعيش تريليون انسان بمستعمرات على الكواكب (فيديو)
Lebanon 24
بيزوس بتصريحات مُثيرة: سننقل البشر للفضاء.. وسيعيش تريليون انسان بمستعمرات على الكواكب (فيديو)
02:18 | 2023-12-19
26/12/2023 12:13:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24