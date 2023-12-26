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لبنان

الانتقادات المباشرة "بموافقة الحزب"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
26-12-2023 | 01:15
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في ظل تزايد الردود التي يوجهها قياديون او اعلاميون في "حزب الله" ضد حلفاء الحزب الذين اعترضوا على سلوكه العسكري في الجنوب، بات السؤال المطروح عما اذا كانت هذه الردود منظمة وموجّهة، أم مجرد انفعالات فردية؟
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وبحسب مصادر مطلعة "فإن اهم هذه الردود صدر عن قياديين واعلاميين كانوا ضيوفاً عبر "قناة المنار"، ما يؤكد ان كل ما يصدر عن قياديي الحزب منسق وغير عفوي وهناك تقصد ان يتم الرد بهذه الطريقة".
وترى المصادر "ان حزب الله ليس في وارد ترك المجال الاعلامي مفتوحا للانتقادات من قبل الحلفاء، لان الامر سيتم الاستفادة منه في جبهة السياسية المعادية للحزب والتركيز عليه".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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