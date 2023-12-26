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لبنان

"حملة مشبوهة" في لبنان.. من تستهدف؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
26-12-2023 | 01:45
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أعربت مصادر في لجنة الصحة النيابية عن إمتعاضها من الحملة التي تُشنّ على المستشفيات الحكومية لاسيما بعد الأخبار عن إنتشار عدوى الجرب في مستشفى رفيق الحريري الحكوميّ في بيروت.
واعتبرت المصادر أنّ هناك جهات لا تريدُ أن تكون تلك المرافق الصحية متقدمة، لاسيما أنّ هناك مساعٍ دؤوبة من لجنة الصحة النيابية من جهة ووزارة الصحة لدعم تلك المستشفيات مالياً ومعنوياً.
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وتوقعت المصادر أن تكون الحملات المشبوهة متتالية لاسيما أنّ توقيتها مشبوه، وقالت: "في كل مرّة نواجه تشويهاً لسُمعة المستشفيات. الأمر لا يكون إلا بالمواجهة عبر العمل، ونؤكد أنه تم حشد كل الدعم لتلك المرافق لأنها تمثل خط الدفاع الأول عن حياة المواطنين".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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