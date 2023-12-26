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لبنان

انخفاض في أسعار المحروقات... إليكم الجدول الجديد

Lebanon 24
26-12-2023 | 02:46
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إنخفض سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 3 آلاف ليرة والـ98 أوكتان ألفي ليرة والمازوت ألف ليرة، فيما ارتفع سعر قارورة الغاز 4 آلاف ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:
البنزين 95 أوكتان: مليون و484 ألف ليرة  
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البنزين 98 أوكتان: مليون و524 ألف ليرة  

المازوت: مليون و475 ألف ليرة  

الغاز: 944 ألف ليرة

لبنان

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