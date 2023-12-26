انخفاض في أسعار المحروقات... إليكم الجدول الجديد

إنخفض سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 3 آلاف ليرة والـ98 أوكتان ألفي ليرة والمازوت ألف ليرة، فيما ارتفع سعر قارورة الغاز 4 آلاف ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:



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البنزين 98 أوكتان: مليون و524 ألف ليرة



المازوت: مليون و475 ألف ليرة



الغاز: 944 ألف ليرة البنزين 95 أوكتان: مليون و484 ألف ليرةالبنزين 98 أوكتان: مليون و524 ألف ليرةالمازوت: مليون و475 ألف ليرةالغاز: 944 ألف ليرة