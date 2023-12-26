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لبنان

حمية ينشر جدولا ويكشُف: "كهرباء لبنان" خالفت قرار مجلس الوزراء

Lebanon 24
26-12-2023 | 03:54
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نشر وزير الاشغال والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية عبر منصة اكس جدولا وكتب: "الجدول المرفق يبين الفترات التي تمت فيها تغذية المطار بالتيار الكهربائى من قبل مؤسسة كهرباء لبنان، أما باقي الفترات فهي من خلال المولدات الخاصة بالمطار. هل يُعقل أن يتم ذلك خلال فترة الأعياد المجيدة؟ المفروض من مؤسسة كهرباء لبنان تغذية هذا المرفق بالتيار الكهربائي ٢٤/٢٤ ساعة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بأن تكون له "أولوية".
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