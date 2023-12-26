حراك المتعاقدين طالب الحلبي بحل فوري لدفع إنتاجية تشرين الثاني

طالب حراك المتعاقدين في بيان وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي بـ "حل فوري لدفع بدل إنتاجية شهر تشرين الثاني لكثر من المتعاقدين ومن بينهم الأساتذة المتعاقدين والملاك الذين تهجروا ونزحوا من الشريط الحدودي".

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وسأل: "لماذا هناك مجموعة لم تقبض حتى الآن بدل انتاجيتها؟ هل هو عقاب لردع الحراك عن النضال وقول كلمة الحق؟ نحن قوم لا يعنينا إلا رفع الظلم وقول كلمة الحق ولو كلفنا الأمر ليس وقف بدل الإنتاجية بل وقف حياتنا، لذلك ندعو الوزير الحلبي إلى حل هذه المظلمة اليوم مع تمنياتنا بعدم تكرارها".