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لبنان
لإتمام هذه المعاملات حصراً.. أمانة السجل العقاري في البقاع تفتح أبوابها غداً
Lebanon 24
26-12-2023
|
04:45
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أعلنت المديرية العامة للشؤون العقارية، أن أمانة السجل العقاري في البقاع - زحلة، قد خصصت يوم الاربعاء ٢٧ كانون اول الجاري لإتمام القيود الاحتياطية من تسلم واستلام الايصالات وسندات وسواه حصراً، دون استقبال طلبات او معاملات جديدة.
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