Advertisement

لبنان

لإتمام هذه المعاملات حصراً.. أمانة السجل العقاري في البقاع تفتح أبوابها غداً

Lebanon 24
26-12-2023 | 04:45
A-
A+
Doc-P-1145407-638391881046714918.jpg
Doc-P-1145407-638391881046714918.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت المديرية العامة للشؤون العقارية، أن أمانة السجل العقاري في البقاع - زحلة، قد خصصت يوم الاربعاء ٢٧ كانون اول الجاري لإتمام القيود الاحتياطية من تسلم واستلام الايصالات وسندات وسواه حصراً، دون استقبال طلبات او معاملات جديدة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": تحليق لطائرة استطلاع "ام كا" فوق منطقة حاصبيا العرقوب ومزارع شبعا على علو متوسط وصولاً حتى البقاع الغربي واقليم التفاح
lebanon 24
26/12/2023 14:42:47 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": استهداف منطقة التامرية الواقعة بين بلدتي تولين وقبريخا بطائرة مسيّرة ومعلومات عن وجود اصابات
lebanon 24
26/12/2023 14:42:47 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": قصف مدفعي عنيف بالقذائف الفوسفورية على داخل بلدة مروحين وأطرافها
lebanon 24
26/12/2023 14:42:47 Lebanon 24 Lebanon 24
غارتان إسرائيليتان على أطراف بلدة جبشيت في القطاع الغربي من جنوبي لبنان (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
26/12/2023 14:42:47 Lebanon 24 Lebanon 24

البقاع

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:24 | 2023-12-26
07:06 | 2023-12-26
07:02 | 2023-12-26
06:32 | 2023-12-26
06:25 | 2023-12-26
06:19 | 2023-12-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24