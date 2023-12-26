لإتمام هذه المعاملات حصراً.. أمانة السجل العقاري في البقاع تفتح أبوابها غداً

أعلنت المديرية العامة للشؤون العقارية، أن أمانة السجل العقاري في البقاع - زحلة، قد خصصت يوم الاربعاء ٢٧ كانون اول الجاري لإتمام القيود الاحتياطية من تسلم واستلام الايصالات وسندات وسواه حصراً، دون استقبال طلبات او معاملات جديدة.

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