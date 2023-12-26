استهداف إسرائيلي مباشر لمركز للجيش في عيترون.. هل من إصابات؟

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أفادت مندوبة "لبنان 24" ان الجيش الإسرائيلي استهدف بطريقة مباشرة مركز الحمرا التابع للجيش في بلدة عيترون الجنوبية بقذيفة مدفعية من دبابة ميركافا ولكن لم يُصب أحد بأذى واقتصرت الأضرار على تطاير بعض الحجارة على العناصر.