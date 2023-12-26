أثناء تغطية صحافيين في الجنوب.. هذا ما فعلته طائرة إسرائيلية

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقتراب طائرة مسيّرة اسرائيلية بشكل خطير من مجموعة مصوّرين صحافيين كانوا يغطون الاعتداءات الإسرائيلية على بلدة يارون في القطاع الأوسط، وغادرت لاحقاً.

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