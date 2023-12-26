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لبنان

أثناء تغطية صحافيين في الجنوب.. هذا ما فعلته طائرة إسرائيلية

Lebanon 24
26-12-2023 | 05:21
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقتراب طائرة مسيّرة اسرائيلية بشكل خطير من مجموعة مصوّرين صحافيين كانوا يغطون الاعتداءات الإسرائيلية على بلدة يارون في القطاع الأوسط، وغادرت لاحقاً. 
 
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يارون

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