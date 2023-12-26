تيمور جنبلاط يلتقي سليمان فرنجيه في بنشعي

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يزور رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجيه في بنشعي.ويرأس جنبلاط وفداً يضم عضوي كتلة" اللقاء الديمقراطي" النائب أكرم شهيب والنائب وائل أبو فاعور، أمين السر العام ظافر ناصر، مستشار النائب جنبلاط حسام حرب وجوي الضاهر.