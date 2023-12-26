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لبنان

تيمور جنبلاط يلتقي سليمان فرنجيه في بنشعي

Lebanon 24
26-12-2023 | 05:29
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يزور رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجيه في بنشعي.

ويرأس جنبلاط وفداً يضم عضوي كتلة" اللقاء الديمقراطي" النائب أكرم شهيب والنائب وائل أبو فاعور، أمين السر العام ظافر ناصر، مستشار النائب جنبلاط حسام حرب وجوي الضاهر.
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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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