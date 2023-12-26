حمية في بلدية طرابلس.. عمّ يدور البحث؟

وصل وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حمّية الى بلدية طرابلس، وكان في استقباله رئيس البلدية المهندس أحمد قمرالدين .



ويتطرق البحث الى عملية ترميم وتأهيل مبنى القصر البلدي الذي لا تضيع للاحتراق قبل نحو ثلاثة سنوات.

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