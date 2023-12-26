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لبنان

حمية في بلدية طرابلس.. عمّ يدور البحث؟

Lebanon 24
26-12-2023 | 06:02
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وصل وزير الأشغال العامة والنقل  في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حمّية الى بلدية طرابلس، وكان في استقباله رئيس البلدية المهندس أحمد قمرالدين .

ويتطرق البحث الى عملية ترميم وتأهيل مبنى القصر البلدي الذي لا تضيع للاحتراق قبل نحو ثلاثة سنوات.
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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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