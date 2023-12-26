ارتفاع ملموس في درجات الحرارة.. إليكم تفاصيل الطقس!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس في لبنان يوم غد الأربعاء، قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع ملموس في درجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية ورياح ناشطة محملة بطبقات خفيفة من الغبار، تنخفض نسبة الرطوبة خلال النهار، يتحول مساءً الى غائم بخاصة في المناطق الجنوبية والداخلية مع تساقط أمطار خفيفة متفرقة ليلاً.وجاء في النشرة الآتي:الحالة العامة: طقس مستقر ودافئ نسبياً يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال اليومين القادمين مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة خاصة يوم غد الاربعاء حيث تتخطى معدلاتها الموسمية مع بعض التقلبات المحلية والأمطار الخفيفة في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية خلال الفترة الممتدة من مساء الاربعاء حتى فجر الخميس ويعود الى الاستقرار حتى نهاية الأسبوع.ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الأول في بيروت بين ١٣ و٢١ درجة، طرابلس بين ١٠ و١٩ درجة، وفي زحلة بين ٤ و١٤ درجة .الطقس المتوقع في لبنان:الثلثاء: قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، كما تنشط الرياح فترة بعد الظهر في المناطق الشمالية والجنوبية .الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية ورياح ناشطة محملة بطبقات خفيفة من الغبار ، تنخفض نسبة الرطوبة خلال النهار ، يتحول مساءً الى غائم خاصة في المناطق الجنوبية والداخلية مع تساقط أمطار خفيفة متفرقة ليلاً.الخميس: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة بحيث تعود الى معدلاتها الموسمية، يتساقط الرذاذ بشكل متفرق فجراً في المناطق الداخلية، يستقر الطقس خلال النهار كما تنشط الرياح أحياناً.الجمعة: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.