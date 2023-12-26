غارتان على منطقة مفتوحة بين جبشيت وشوكين

نفذت مسيرة اسرائيلية عدوانا جويا قرابة الثانية عشرة والربع من بعد ظهر اليوم، فشنت غارتين متتاليتين على منطقة مفتوحة بين بلدتي جبشيت وشوكين ملقية صاروخا موجها في كل غارة، وقد تردد دوي انفجارهما القوي في ارجاء منطقة النبطية.

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