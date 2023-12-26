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لبنان

غارتان على منطقة مفتوحة بين جبشيت وشوكين

Lebanon 24
26-12-2023 | 06:25
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نفذت مسيرة اسرائيلية عدوانا جويا قرابة الثانية عشرة والربع من بعد ظهر اليوم، فشنت غارتين متتاليتين على منطقة مفتوحة بين بلدتي جبشيت وشوكين ملقية صاروخا موجها في كل غارة، وقد تردد دوي انفجارهما القوي في ارجاء منطقة النبطية. 
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lebanon 24
26/12/2023 14:43:41 Lebanon 24 Lebanon 24

جبشيت

شوكين

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