قائد الجيش زار وزير الدفاع مهنئاً بالاعياد

استقبل وزير الدفاع الوطني موريس سليم في مكتبه في اليرزة قبل ظهر اليوم، قائد الجيش العماد جوزف عون.



وكانت الزيارة للتهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

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