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لبنان

قائد الجيش زار وزير الدفاع مهنئاً بالاعياد

Lebanon 24
26-12-2023 | 06:00
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 استقبل وزير الدفاع الوطني موريس سليم في مكتبه في اليرزة قبل ظهر اليوم، قائد الجيش العماد جوزف عون.

وكانت الزيارة للتهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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