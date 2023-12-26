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لبنان

خبر حزين.. هكذا خسر أحد الأشخاص حياته

Lebanon 24
26-12-2023 | 06:32
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة المدعو "و.ج"، فلسطيني الجنسية، بعد سقوطه من احد المباني داخل مخيم نهر البارد أثناء قيامه بعمله.
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نهر البارد

وفاة

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