بري تابع مع زواره الاوضاع العامة وأزمة مطمر "الكوستا برافا"

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إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة عضوي كتلتي "التنمية والتحرير" و"الوفاء للمقاومة" النائبين فادي علامة وعلي عمار ورئيس إتحاد بلديات الضاحية الجنوبية محمد ضرغام، في حضور مسؤول مكتب الشؤون البلدية والاختيارية المركزي في حركة "أمل" بسام طليس ومسؤول العمل البلدي المركزي في "حزب الله" محمد بشير. وتم عرض للاوضاع العامةـ إضافة الى شؤون مطلبية إنمائية لا سيما ملف مطمر "الكوستا برافا" الذي وصل سقفه الى الأعلى في الإستيعاب وملف نهر الغدير.بعد اللقاء تحدث النائب علي عمار:" تشرفنا بلقاء دولة الرئيس للاطلاع منه على الظروف التي تحيط بنا على الصعد السياسية والإجتماعية والإقتصادية كافة وغير ذلك".أضاف :"كما نعهده دولة الرئيس بنظرته الثاقبة للأمور وأفقه الواسع وضعنا في الاجواء التي تملي على كل جميع اللبنانيين تضافر الجهود وتكاتف الايدي من أجل معالجة أزماتهم وقضاياهم. وكانت مناسبة أيضا وهي الأساس في اللقاء هي أزمة يتعرض لها البلد، أزمة مطمر النفايات، التي بلغت حدا لا نستطيع معه الإستمرار في عنق هذه الأزمة وفي عنق هذه الزجاجة. ولذلك كان الحديث مع دولة الرئيس لضرورة أن يتدخل مع المعنيين ومع الوزراء المختصين ومع مجلس الإنماء والإعمار من أجل إيلاء هذه القضية الأهمية المناسبة من أجل معالجتها.وفي طبيعة الحال، أجرى الرئيس بري الإتصالات اللازمة مع المصرف المركزي الذي وعد بتأمين الأموال المرصودة لهذه الغاية في الوقت المناسب والسريع" .النائب فادي علامة :"اللقاء اليوم مع دولة الرئيس كان إستكمالا لمعالجة موضوع أساسي بيئي وحيوي يعني كل مواطن ويؤثر على صحة كل مواطن، وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي نمر بها إعتبرناه أولوية وكذلك الرئيس بري من أجل المتابعة وكما تفضل الزميل النائب علي عمار أزمة "الكوستا برافا" وصلت الى مكان صعب جدا تنذر بأزمة بيئية في البلد نحن في غنى عنها. ودرسنا مع دولة الرئيس الأفكار التي يمكن ان تساعدنا للوصول الى حل مستدام وهذا ما شدد عليه الرئيس بري، فضلا عن الإطار الذي يمكن ان نتابعه لتأمين التمويل اللازم سواء عبر قروض أو مساعدات. واتفقنا على خارطة طريق وآليات للوصول الى حل في أسرع وقت".