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لبنان

وزير الدفاع أصدر قراراً بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة

Lebanon 24
26-12-2023 | 07:55
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أصدر وزير الدفاع الوطني  في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم قراراً حمل الرقم١٧٣٨/ود يتعلّق بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة على الأراضي اللبنانية كافة.
وجاء في القرار:

"المادة الأولى: يجمد مفعول تراخيص حمل الأسلحة على الأراضي اللبنانية كافة، اعتباراً من ٢٠٢٣/١٢/٢٨ الساعة صفر وحتى إشعار آخر.
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المادة الثانية: يُستثنى من أحكام المادة الأولى أعلاه:

أ- تراخيص حمل الأسلحة صفة دبلوماسية (النموذج البنفسجي)

ب - تراخيص حمل الأسلحة صفة رسمية (النموذج البرتقالي)

ج- تراخيص حمل الأسلحة الممنوحة لمرافقي الوزراء والنواب الحاليين والسابقين ورؤساء الأحزاب ورؤساء الطوائف الدينية عندما يكونون برفقة الشخصية فقط.

المادة الثالثة: كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض مرتكبها لأشد العقوبات وبخاصة الملاحقة القضائية.

المادة الرابعة: ينشر هذا القرار في وسائل الاعلام وتكلف قيادة الجيش بتنفيذ أحكامه بتشدد واحالة المخالفين أمام القضاء العسكري".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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