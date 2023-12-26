20
o
بيروت
21
o
طرابلس
20
o
صور
22
o
جبيل
20
o
صيدا
22
o
جونية
16
o
النبطية
15
o
زحلة
14
o
بعلبك
9
o
بشري
20
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
وزير الدفاع أصدر قراراً بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة
Lebanon 24
26-12-2023
|
07:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدر وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم قراراً حمل الرقم١٧٣٨/ود يتعلّق بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة على الأراضي اللبنانية كافة.
وجاء في القرار:
"المادة الأولى: يجمد مفعول تراخيص حمل الأسلحة على الأراضي اللبنانية كافة، اعتباراً من ٢٠٢٣/١٢/٢٨ الساعة صفر وحتى إشعار آخر.
Advertisement
المادة الثانية: يُستثنى من أحكام المادة الأولى أعلاه:
أ- تراخيص حمل الأسلحة صفة دبلوماسية (النموذج البنفسجي)
ب - تراخيص حمل الأسلحة صفة رسمية (النموذج البرتقالي)
ج- تراخيص حمل الأسلحة الممنوحة لمرافقي الوزراء والنواب الحاليين والسابقين ورؤساء الأحزاب ورؤساء الطوائف الدينية عندما يكونون برفقة الشخصية فقط.
المادة الثالثة: كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض مرتكبها لأشد العقوبات وبخاصة الملاحقة القضائية.
المادة الرابعة: ينشر هذا القرار في وسائل الاعلام وتكلف قيادة الجيش بتنفيذ أحكامه بتشدد واحالة المخالفين أمام القضاء العسكري".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
لمن يريد تعبئة البنزين في لبنان.. إليك هذا الخبر
Lebanon 24
لمن يريد تعبئة البنزين في لبنان.. إليك هذا الخبر
14:53 | 2023-12-25
25/12/2023 02:53:24
Lebanon 24
Lebanon 24
"كنافة كذابة" في لبنان.. إكتشفوا سرّها ومكانها الآن (صور)
Lebanon 24
"كنافة كذابة" في لبنان.. إكتشفوا سرّها ومكانها الآن (صور)
14:00 | 2023-12-25
25/12/2023 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تهديدٌ إسرائيلي للبنان قبل قليل.. مسؤولٌ كبير يعلن ما سيحصل!
Lebanon 24
تهديدٌ إسرائيلي للبنان قبل قليل.. مسؤولٌ كبير يعلن ما سيحصل!
11:46 | 2023-12-25
25/12/2023 11:46:52
Lebanon 24
Lebanon 24
عن نصرالله.. هذا ما يُقال الآن داخل إسرائيل!
Lebanon 24
عن نصرالله.. هذا ما يُقال الآن داخل إسرائيل!
14:09 | 2023-12-25
25/12/2023 02:09:07
Lebanon 24
Lebanon 24
ماريتا الحلاني تثير حيرة الجمهور بسبب هذا الفيديو... هل هي حامل؟
Lebanon 24
ماريتا الحلاني تثير حيرة الجمهور بسبب هذا الفيديو... هل هي حامل؟
14:00 | 2023-12-25
25/12/2023 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:58 | 2023-12-26
حمية في بلدية طرابلس.. عمّ يدور البحث؟
09:53 | 2023-12-26
عثمان استقبل السفير المصري
09:50 | 2023-12-26
تدبير عاجل للجيش.. قام بإغلاق هذا الطريق فما السبب؟
09:43 | 2023-12-26
الراعي يستقبل مولوي في بكركي
09:42 | 2023-12-26
تيمور جنبلاط التقى سليمان فرنجيه في بنشعي... هذا ما جرى عرضه
09:30 | 2023-12-26
خبر مهمّ عن تعرفة جلسة غسيل الكلى.. هكذا أصبحت
فيديو
فخامة منزل جيسيكا عازار حديث الجمهور.. شاهدوا شجرة الميلاد العملاقة التي وضعتها (فيديو)
Lebanon 24
فخامة منزل جيسيكا عازار حديث الجمهور.. شاهدوا شجرة الميلاد العملاقة التي وضعتها (فيديو)
00:13 | 2023-12-23
26/12/2023 16:59:35
Lebanon 24
Lebanon 24
سقوط شجرة عيد الميلاد في أحد الأسواق.. وهذا ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
سقوط شجرة عيد الميلاد في أحد الأسواق.. وهذا ما حصل (فيديو)
00:00 | 2023-12-23
26/12/2023 16:59:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بيزوس بتصريحات مُثيرة: سننقل البشر للفضاء.. وسيعيش تريليون انسان بمستعمرات على الكواكب (فيديو)
Lebanon 24
بيزوس بتصريحات مُثيرة: سننقل البشر للفضاء.. وسيعيش تريليون انسان بمستعمرات على الكواكب (فيديو)
02:18 | 2023-12-19
26/12/2023 16:59:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24