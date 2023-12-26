جريحان بقصف إسرائيلي على هذه البلدة الجنوبية

أفادت غرفة عمليات جمعية كشافة الرسالة الاسلامية بأن فريق الانقاذ في بلدة تولين نقل اصابتين بجروح بسيارات الاسعاف من جراء القصف المعادي الذي تعرضت له البلدة عصرا .

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