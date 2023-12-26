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لبنان

جريحان بقصف إسرائيلي على هذه البلدة الجنوبية

Lebanon 24
26-12-2023 | 08:01
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أفادت غرفة عمليات جمعية كشافة الرسالة الاسلامية بأن فريق الانقاذ في بلدة تولين نقل اصابتين بجروح بسيارات الاسعاف من جراء القصف المعادي الذي تعرضت له البلدة عصرا .
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بلدة

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