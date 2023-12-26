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لبنان

الراعي إستقبل وفدا من مشيخة العقل والوزير نصار معايداً

Lebanon 24
26-12-2023 | 08:09
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إستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وفدا من جامعة سيدة اللويزة، ضم إلى رئيس الجامعة الأب بشارة الخوري رئيس مجلس الأمناء الوزير السابق زياد بارود وأعضاء المجلس ومن بينهم النائب سليم الصايغ عضو لجنة التربية النيابية.
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وأكد الأب الخوري بعد اللقاء "وقوف الجامعة على الدوام إلى جانب مؤسِّسها البطريرك وهو سليل الرهبانية المارونية المريمية، واضعا كل "الامكانات بتصرف بكركي من أجل دعم القضية التربوية بشكل عام، والمؤتمر الذي دعا إليه البطريرك بشكل خاص عقب الأزمة الأخيرة التي تأتت عن قرار المجلس النيابي، ودعم التوجه الآيل إلى تجميد القرار وإعادة دراسته والتقاطع مع القوانين الأخرى خاصة الرقم 515".
 
بدوره،البطريرك الراعي أثنى على "دور الجامعة المركزي في بنيان الوطن. كما وفائه إلى رهبانيته اللويزية ودورها التاريخي بخاصة في القطاع التربوي".
 
ورحب بمبادرة الجامعة لدعم التوجه لمعالجة الازمة التربوية المستجدة"، مشيرا إلى أنه دعا إلى "إجتماع غدا الأربعاء مع الأطراف المعنية كافة، وأن التوجه هو إلى التجميد المشار إليه وأن المدارس الكاثوليكية ليست ضد ولكن يجب التوصل إلى إقرار القوانين المناسبة خاصة بالنسبة لقانون صندوق التعويضات".

ثم التقى البطريرك وفد مشيخة العقل لطائفة الموحدين الدروز ممثلا الشيخ الدكتور سامي أبي المنى.
 
ونقل الوفد رسالة شفهية من شيخ العقل للبطريرك الراعي، وتهنئته بالاعياد المجيدة، وتم خلال اللقاء البحث في عدد من المسائل الروحية والوطنية العامة.

كما إستقبل البطريرك وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار في زيارة معايدة ونقاش في مواضيع الساعة والتطورات الداخلية .وتم الاتفاق على اطلاق مشروع محلي وعالمي في اطار السياحة الدينية.

واستبقى البطريرك الوزير نصار الى مائدة بكركي.
المصدر: الوكالة الوطنية
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