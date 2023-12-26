19
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
21
o
جونية
11
o
النبطية
12
o
زحلة
11
o
بعلبك
8
o
بشري
18
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
خبر مهمّ عن تعرفة جلسة غسيل الكلى.. هكذا أصبحت
Lebanon 24
26-12-2023
|
09:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض قراران يقضيان بزيادة تعرفة جلسة غسيل الكلى كما جلسة غسيل الدم من البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL-Apheresis) وذلك وفق التالي:
Advertisement
- تصبح تعرفة كل جلسة علاج بالتحال الكلوي (غسل الكلى) للمستشفى: ستة ملايين وثلاثة وتسعين ألف ليرة لبنانية (و6093000) وللطبيب: ثمانمئة وستة وتسعين ألف ليرة (896000)
-تصبح تعرفة جلسة غسيل الدم من البروتين الدهني المنخفض الكثافة (LDL-Apheresis) للمستشفى: أربعة وخمسين مليونًا وثمانمئة وإحدى وستين ألف ليرة لبنانية (54861000) وللطبيب: ثمانمئة وستة وتسعين ألف ليرة (896000)؛ وتغطي وزارة الصحة العامة جلسة كل ثلاثة أسابيع على أن لا يتعدى عدد الجلسات السنوي سبع عشرة جلسة.
يأتي هذان القراران للوزير الأبيض من ضمن خطوات متعددة ستنفذ تباعا، من بينها تغيير تعرفات الإستشفاء لجعله أقل كلفة على المرضى.
وشدد وزير الصحة العامة الدكتور الأبيض في تصريح : "إن رفع تعرفتي غسيل الكلى والدم يهدف بالدرجة الأولى إلى الوقوف إلى جانب المريض بما لا يكبده أي فروقات إضافية سواء من المستشفيات أو الأطباء المعالجين وذلك تحت طائلة المسؤولة. كما أن القرارين يؤمنان حقوق المستشفيات والأطباء بما يراعي صعوبة الظروف المالية الراهنة ويحقق العدالة".
وأكد الدكتور الأبيض أن "إقرار الموازنة العامة سينعكس بشكل أكثر شمولية على رفع تعرفات الإستشفاء بما يقلص الأعباء الإضافية المفروضة على المرضى ويسهم في تحقيق استراتيجية وزارة الصحة العامة في تأمين صمود القطاع الصحي والطبي في لبنان".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
لمن يريد تعبئة البنزين في لبنان.. إليك هذا الخبر
Lebanon 24
لمن يريد تعبئة البنزين في لبنان.. إليك هذا الخبر
14:53 | 2023-12-25
25/12/2023 02:53:24
Lebanon 24
Lebanon 24
"كنافة كذابة" في لبنان.. إكتشفوا سرّها ومكانها الآن (صور)
Lebanon 24
"كنافة كذابة" في لبنان.. إكتشفوا سرّها ومكانها الآن (صور)
14:00 | 2023-12-25
25/12/2023 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن نصرالله.. هذا ما يُقال الآن داخل إسرائيل!
Lebanon 24
عن نصرالله.. هذا ما يُقال الآن داخل إسرائيل!
14:09 | 2023-12-25
25/12/2023 02:09:07
Lebanon 24
Lebanon 24
ماريتا الحلاني تثير حيرة الجمهور بسبب هذا الفيديو... هل هي حامل؟
Lebanon 24
ماريتا الحلاني تثير حيرة الجمهور بسبب هذا الفيديو... هل هي حامل؟
14:00 | 2023-12-25
25/12/2023 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو طريف لنادين نسيب نجيم وولديها وخطيبها.. شاهدوا ماذا فعلوا في ليلة الميلاد
Lebanon 24
فيديو طريف لنادين نسيب نجيم وولديها وخطيبها.. شاهدوا ماذا فعلوا في ليلة الميلاد
14:00 | 2023-12-25
25/12/2023 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:22 | 2023-12-26
عدد الإصابات كبير في صفوف الإسرائيليين.. هذا ما حصل قرب الحدود مع لبنان
10:45 | 2023-12-26
سيارات الإسعاف توجّهت إلى المكان بسرعة... 3 شهداء في الجنوب إسرائيل قصفت هذه البلدة (فيديو)
10:22 | 2023-12-26
تحضيراً للإجتماع المقرر غداً في بكركي... هذا ما عرضه الحلبي مع زواره
10:11 | 2023-12-26
تجار طرابلس ناشدوا النواب إعادة النظر بمشروع قانون إيجارات الأبنية غير السكنية
10:11 | 2023-12-26
مع اقتراب ليلة رأس السّنة.. قوى الأمن تُوجه تحذيراً للمواطنين
10:07 | 2023-12-26
بوشكيان: الابداع لبناني بامتياز يتحدّث عنه العالم
فيديو
فخامة منزل جيسيكا عازار حديث الجمهور.. شاهدوا شجرة الميلاد العملاقة التي وضعتها (فيديو)
Lebanon 24
فخامة منزل جيسيكا عازار حديث الجمهور.. شاهدوا شجرة الميلاد العملاقة التي وضعتها (فيديو)
00:13 | 2023-12-23
26/12/2023 19:04:06
Lebanon 24
Lebanon 24
سقوط شجرة عيد الميلاد في أحد الأسواق.. وهذا ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
سقوط شجرة عيد الميلاد في أحد الأسواق.. وهذا ما حصل (فيديو)
00:00 | 2023-12-23
26/12/2023 19:04:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بيزوس بتصريحات مُثيرة: سننقل البشر للفضاء.. وسيعيش تريليون انسان بمستعمرات على الكواكب (فيديو)
Lebanon 24
بيزوس بتصريحات مُثيرة: سننقل البشر للفضاء.. وسيعيش تريليون انسان بمستعمرات على الكواكب (فيديو)
02:18 | 2023-12-19
26/12/2023 19:04:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24