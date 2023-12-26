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لبنان

تدبير عاجل للجيش.. قام بإغلاق هذا الطريق فما السبب؟

Lebanon 24
26-12-2023 | 09:50
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن طريق قعقعية الجسر باتجاه وادي الحجير وقرى بنت جبيل ومرجعيون مغلقة من قبل الجيش بعد العثور على صاروخ غير منفجر. 
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مرجعيون

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