عثمان استقبل السفير المصري

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان قبل ظهر اليوم في مكتبه في ثكنة المقر العام، سفير جمهورية مصر العربية في لبنان علاء موسى مع وفد من السفارة.

وتم خلال الزيارة عرض للأوضاع العامة في البلاد.