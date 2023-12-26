Advertisement

لبنان

عثمان استقبل السفير المصري

Lebanon 24
26-12-2023 | 09:53
A-
A+
Doc-P-1145525-638392065378674261.jpg
Doc-P-1145525-638392065378674261.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان قبل ظهر اليوم في مكتبه في ثكنة المقر العام، سفير جمهورية مصر العربية في لبنان علاء موسى مع وفد من السفارة.
 
وتم خلال الزيارة عرض للأوضاع العامة في البلاد.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بوصعب: التمديد لعون وعثمان قرار سياسي ويزيد التشرذم
lebanon 24
26/12/2023 19:04:31 Lebanon 24 Lebanon 24
شيخ العقل أبي المنى يتصل بقائد الجيش وعثمان بعد تمديد ولايتهما.. إليكم ماذا جرى
lebanon 24
26/12/2023 19:04:31 Lebanon 24 Lebanon 24
فيديو نادر لعماد مغنية مع صحافيين داخل نفق لـ"حزب الله".. شاهدوه!
lebanon 24
26/12/2023 19:04:31 Lebanon 24 Lebanon 24
دريان نوه بقرار التمديد لعون وعثمان: المؤسسات العسكرية هي ضمانة وطنية
lebanon 24
26/12/2023 19:04:31 Lebanon 24 Lebanon 24

عماد

عثمان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:22 | 2023-12-26
10:45 | 2023-12-26
10:22 | 2023-12-26
10:11 | 2023-12-26
10:11 | 2023-12-26
10:07 | 2023-12-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24