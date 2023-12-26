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لبنان
عثمان استقبل السفير المصري
Lebanon 24
26-12-2023
|
09:53
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استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان قبل ظهر اليوم في مكتبه في ثكنة المقر العام، سفير جمهورية مصر العربية في لبنان علاء موسى مع وفد من السفارة.
وتم خلال الزيارة عرض للأوضاع العامة في البلاد.
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