مولوي بحث في شؤون العاصمة مع وفد نيابي بيروتي

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استقبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي في مكتبه ظهر اليوم وفد من نواب العاصمة بيروت ضم: امين شري، محمد خواجة، وضاح الصادق، عدنان طرابلسي، فيصل الصايغ، عماد الحوت ونبيل بدر، وتم البحث في شؤون العاصمة الانمائية والخدماتية على كل المستويات.والتقى الوزير مولوي سفير مصر في لبنان علاء موسى، في زيارة تعارف لتعيينه رئيس البعثة الديبلوماسية المصرية في لبنان.