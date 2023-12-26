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لبنان

مولوي بحث في شؤون العاصمة مع وفد نيابي بيروتي

Lebanon 24
26-12-2023 | 10:06
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استقبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي في مكتبه ظهر اليوم وفد من نواب العاصمة بيروت ضم: امين شري، محمد خواجة، وضاح الصادق، عدنان طرابلسي، فيصل الصايغ، عماد الحوت ونبيل بدر،  وتم البحث في شؤون العاصمة الانمائية والخدماتية على كل المستويات.
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والتقى الوزير مولوي سفير مصر في لبنان علاء موسى، في زيارة تعارف لتعيينه رئيس البعثة الديبلوماسية المصرية في لبنان.

 
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