بوشكيان: الابداع لبناني بامتياز يتحدّث عنه العالم

كرّم وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان 9 شابات وشباب دون الثلاثين من العمر، ومنحهم دروعاً وشهادات تقدير لتأسيسهم شركات ناشئة (strat ups) في مجالات التكنولوجيا والعلوم والمال والتجارة والتأثير الاجتماعي، وهم من مختلف المناطق اللبنانية.

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وألقى بوشكيان كلمة:" أهلا وسهلا بكم، وأعايدكم بالميلاد المجيد كما أعايد جميع اللبنانيين، لعل ميلاد يسوع المخلص يحمل لنا وللبنان الفرح والسلام والاستقرار.اهمية ما قمتم به وبرعتم في تأسيسه، تجلى في مجلة Forbes الأميركية الرائدة في نشر التحق?قات عن المشاهير. أنتم إذا تعكسون النجاح اللبناني، الارادة الصلبة، التصميم، الابداع، التميز في الاختراع والتصاميم والعلوم والتكنولوجيا. ترفعون اسم لبنان عالياً. لقد أسستم شركات ناشئة start ups وأنتم دون الثلاثين من العمر. وهذا انجاز بحد ذاته. لكن ما يلفت أكثر ويدعو الى الافتخار بكم هو انتماؤكم إلى مختلف الأراضي اللبنانية من عكار الى صور صعودا إلى جزين مرورا بالعاصمة بيروت. وهذا يدلّ إلى انتشار الذكاء اللبناني وتفوّق الشابات والشباب اللبناني في أي منطقة كانوا. أهنّئكم مجدّداً والى المزيد من التقدّم والمثابرة والنجاح. أجدّد تهاني بالميلاد، على أمل أن يحلّ العام الجديد حاملاً معه الايمان والأمل بغد ومستقبل أفضل".