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لبنان
تحضيراً للإجتماع المقرر غداً في بكركي... هذا ما عرضه الحلبي مع زواره
Lebanon 24
26-12-2023
|
10:22
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استقبل وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر، في حضور المدير العام للتربية عماد الأشقر والمستشار القانوني القاضي سميح مداح ، وتناول البحث مختلف جوانب القانون المتعلق بالمحسومات لصالح صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المؤسسات التربوية الخاصة، والذي أضربت المدارس الكاثوليكية اعتراضا على مضمونه.
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وجاء اللقاء اليوم تحضيرا للإجتماع المقرر غدا في بكركي، بدعوة من البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، لإيجاد حل منصف للأساتذة والمؤسسات التربوية الخاصة لدى تطبيق القانون.
ثم استقبل الحلبي نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمه محفوض، بحضور القاضي مداح والمستشار الإعلامي ألبير شمعون، وتم عرض المسألة نفسها، والحاجة الملحة لدى المعلمين المتقاعدين الذين لا تكفيهم معاشات التقاعد لسداد ثمن علبة دواء، وبالتالي ضرورة إيجاد تمويل من خلال القانون لرفع قيمة معاشاتهم التقاعدية في نهاية الخدمة.
واعتبر وزير التربية أن "الحل النهائي لهذه المسائل لا يمكن ان يتم إلا من خلال سلسلة جديدة للرتب والرواتب تأخذ في الاعتبار التطورات التي شهدها الإقتصاد وكلفة الحياة اليومية للمواطنين"، مؤكدا انفتاحه على "الحوار والنقاش بغية إيجاد جوامع مشتركة بين المعلمين والمؤسسات برعاية البطريرك الراعي وبالتعاون بين الجميع".
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