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لبنان

عدد الإصابات كبير في صفوف الإسرائيليين.. هذا ما حصل قرب الحدود مع لبنان

Lebanon 24
26-12-2023 | 11:22
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أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة 9 جنود بينهم جندي في حالة خطيرة، بعد تعرّضهم لنيران أثناء سحب جريح أُصيب أيضا بصاروخ موجّه أُطلق من لبنان.
 
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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "نتيجة إطلاق النار باتجاه منطقة شمرا، أصيب عدد من جنود جيش الدفاع الإسرائيلي الذين حضروا لإخلاء مدني كان قد أصيب في وقت سابق عند النقطة، وأصيب أحد الجنود بجروح خطيرة، وأصيب ثمانية جنود بجروح متوسطة وطفيفة. وتم إجلاء الجنود لتلقي العلاج الطبي في المستشفى وتم إبلاغ عائلاتهم". (روسيا اليوم)

 
 

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