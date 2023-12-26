عدد الإصابات كبير في صفوف الإسرائيليين.. هذا ما حصل قرب الحدود مع لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة 9 جنود بينهم جندي في حالة خطيرة، بعد تعرّضهم لنيران أثناء سحب جريح أُصيب أيضا بصاروخ موجّه أُطلق من لبنان.



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