نُقِلَ إلى المستشفى... "توفا" يتعرّض لإطلاق نار

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ ر.ع أطلق النار على م.م الملقب بـ"توفا"، وأصابه في قدمه في ساحة القبة في طرابلس.



Advertisement ونُقل الجريح إلى مستشفى طرابلس الحكومي، فيما عُلم أنّ هناك خلافات بين الشخصين.