عسكريّ إيرانيّ يكشف عن أمر مهمّ جدّاً... هكذا اغتالت إسرائيل مستشار أمين عام "الحزب"

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كشف العسكري الإيراني علي صالحي، الملقب بأبي تراب، أن إسرائيل حاولت عدة مرات قتل رضي موسوي، وأشار إلى "إنها استهدفت مقر عمله عدة مرات، لكنها لم تنجح في اغتياله".وقال صالحي: "في إحدى العمليات الإسرائيلية تم استهداف مكتب رضي موسوي، وقتل خلالها قائد الفرع العسكري والاستخباراتي لحزب الله في لبنان ومستشار حسن نصرالله، مصطفى بدر الدين الملقب بـ"ذي الفقار".يذكر أن هذه العملية نفذتها إسرائيل في 13 أيار 2016 في سوريا. (العربية)