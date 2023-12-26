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لبنان

قائد الجيش بحث في التطورات مع السفير الروسي

Lebanon 24
26-12-2023 | 12:20
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إستقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون، في مكتبه، في اليرزة السفير الروسي ألكسندر روداكوف، مهنئا إياه بالأعياد.
 
 
وخلال اللقاء، تم البحث في التطورات على الحدود الجنوبية.
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