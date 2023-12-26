قائد الجيش بحث في التطورات مع السفير الروسي

إستقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون، في مكتبه، في اليرزة السفير الروسي ألكسندر روداكوف، مهنئا إياه بالأعياد.

وخلال اللقاء، تم البحث في التطورات على الحدود الجنوبية.