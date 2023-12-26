حادثة مروّعة... شخص سقط من الطابق السادس وتُوفي على الفور

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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وفاة م.م، بعدما سقط من الطابق السادس، من المبنى الذي يقطنه، في شارع الهندسة - مشروع مطر في منطقة القبة في طرابلس.وقد حضرت فرق الاسعاف الى المكان، وفتحت القوى الأمنيّة تحقيقاً في الحادثة.وعُلم أنّ م.م يُعاني من إضطرابات عقليّة.