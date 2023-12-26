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لبنان

جريمة تهزّ منطقة لبنانيّة... طعن شخص في وسط الطريق!

Lebanon 24
26-12-2023 | 13:04
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن مقتل شخص، بعدما طُعِنَ بسكين، على جسر الدورة.
 
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