إسرائيل قصفت بلدة جنوبيّة... والجرحى نُقِلوا إلى المستشفيات

صدر عن غرفة عمليات الدفاع المدني المركزية في جمعية كشافة الرسالة الإسلامية البيان التالي:



عملت عناصر الدفاع المدني في جمعية كشافة الرسالة الاسلامية على نقل اصابات جراء استهداف العدوّ الاسرائيلي لبلدة تولين. وقد تم نقلهم إلى مستشفيات المنطقة.

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