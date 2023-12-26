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لبنان

إسرائيل قصفت بلدة جنوبيّة... والجرحى نُقِلوا إلى المستشفيات

Lebanon 24
26-12-2023 | 13:38
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صدر عن غرفة عمليات الدفاع المدني المركزية في جمعية كشافة الرسالة الإسلامية البيان التالي:

عملت عناصر الدفاع المدني في جمعية كشافة الرسالة الاسلامية على نقل اصابات جراء استهداف العدوّ الاسرائيلي لبلدة تولين. وقد تم نقلهم إلى مستشفيات المنطقة.
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