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لبنان

سعر صرف الدولار... كم بلغ مساء اليوم؟

Lebanon 24
26-12-2023 | 13:56
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة مساء اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 89300 و89600 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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