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لبنان

كلام إسرائيليّ جديد عن "الحزب"... هذا ما أعلنه مسؤول عسكريّ قبل قليل

Lebanon 24
26-12-2023 | 14:13
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قال المتحدث العسكري الإسرائيليّ، إنّ "حزب الله" حوّل جنوب لبنان إلى منطقة حرب".
 
 
وأضاف أنّ "حزب الله" يُخاطر بلبنان من أجل "حماس" وإيران".
 
 
 
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