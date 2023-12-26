هذا ما جاء في مقدّمات نشرات الأخبار المسائية اليوم

مقدمة نشرة اخبار قناة الـ"ان بي ان"



لا مؤشرات حاسمة على قرار وشيك بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

آلة القتل والتدمير هناك شغالة على مدى ساعات الليل والنهار مسجلة مجازر إضافية جديدة والمئات من الشهداء الجدد.

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أما على مستوى المواجهة البرية مع القوات الغازية فإن جنود العدو ودباباته الميركافا المتطورة تسقط يوميا بوتيرة متسارعة في مصيدة مقاومين أشداء.

في تعبير عن هذا المشهد القاسي كتبت وسائل إعلام عبرية: نحن لن ننتصر وكل يوم إضافي في المناورة البرية يعمق الفشل أكثر فأكثر.

الأمر نفسه أقر به رئيس أركان العدو السابق دان حالوتس بقوله: إسرائيل خسرت الحرب ضد حماس ... وصورة النصر الوحيدة إسقاط بنيامين نتنياهو.

نتنياهو هذا نظمت تظاهرات جديدة ضده مطالبة الحكومة والجيش بتقديم إجابات حول الوضع الراهن.

على أن العدوان على غزة تمتد تداعياته إلى أكثر من بقعة جغرافية في المنطقة من الضفة الغربية مرورا بلبنان وصولا إلى العراق واليمن.

أما عند الخاصرة السورية فكان التطور الأبرز إغتيال العدو الإسرائيلي مستشار الحرس الثوري في سوريا رضي موسوي.

هذا الإغتيال لوحت وزارة الدفاع الإيرانية بأن الرد عليه سيكون صارما ومؤثرا لكن لن يوفر المجال لأي إستغلالات إسرائيلية.

على الجبهة اللبنانية قصف إسرائيلي طال خصوصا أطرف جبشيت للمرة الأولى وردود من المقاومة على المستعمرات الشمالية التي ضاق مستوطنوها ذرعا فتظاهروا اليوم ضد حكومتهم إحتجاجا على واقعهم الصعب.

وفي إنعكاس لهذا الواقع ذكرت وسائل الإعلام العبرية أن الشمال ينهار مشددة على أن إسرائيل مردوعة وليست المقاومة في لبنان.

وفي العراق هجوم على قاعدة أربيل الأميركية أسفر عن سقوط ثلاثة جرحى رد عليه الأميركيون باعتداءات على مواقع للمقاومة العراقية.

وعند التخوم اليمنية وقع إنفجاران قرب سفينة تجارية على بعد خمسين ميلا بحريا غرب الحديدة بحسب ما أعلنت هيئة التجارة البحرية البريطانية.







مقدمة نشرة اخبار قناة الـ"ام تي في"



الجمود السياسي القاتل كسر اليوم. اذ زار وفد من الحزب التقدمي الاشتراكي بنشعي، حيث التقى رئيس تيار المردة سليمان فرنجية. انه الاجتماع المنتظر منذ اسبوع ، والهادف الى استكمال معالجة قضية الشغور في الجيش.

وعليه، من المرجح ان يحصل التعيين في اول جلسة لمجلس الوزراء بعد الاعياد، التي ستنعقد مبدئيا في النصف الاول من كانون الثاني المقبل، بعدما اصبح تيار المردة اقرب الى الموافقة على ذلك.

توازيا، لفتت زيارة التهنئة بالعيد التي قام بها قائد الجيش الى وزير الدفاع، ما يعني كسر الجليد بين الرجلين، الذي قوي بعد معركة التمديد. في المقابل التيار الوطني الحر في مقلب اخر، اذ كشف النائب سيزار ابو خليل ان طعن التيار بقانون التمديد اصبح منجزا، مؤكدا ان مجلس الوزراء ساقط شرعيا. جنوبا، القصف والعمليات العسكرية مستمرة، اما في غزة فيبدو ان الحرب التي بدأت في 7 تشرين الاول الفائت ستستمر لعدة اشهر أخرى، كما اعلن رئيس الاركان الاسرائيلي.





مقدمة نشرة اخبار تلفزيون المنار



انه لهيب الشمال الذي طوق ما تبقى من خيارات الكيان المأزوم، فبراكين المجاهدين تزلزل مواقع الجيش العبري التي استحدثها بين منازل المستوطنين، وصواريخهم تلاحق آلياته المتخفية، وطائراتهم الانقضاضية تقض مضاجع الجنود المربكين على جبهة باتت تصبب العرق على جباه قادته..



هي جبهة الجنوب اللبناني التي تحفر كل يوم امتارا مباركة على طريق القدس، وتعبدها بدماء شهدائها لتكون سالكة للامة نحو النصر الموعود..



هي جبهة النصرة لغزة ومقاومتها، اشتعلت اليوم بكل انواع البطولات، فهزت المحتل في اكثر من موقع عسكري بصواريخ بركان، ولاحقت جنوده بعد عمليات رصد دقيق، فاصابت منهم مقتلا، حتى اضطر للاعتراف بتسع اصابات على الاقل بينهم حالات حرجة..



هي حراجة الصهيوني الذي كيفما ادار وجهه عاجلته اللكمات، على ان اقساها تلك المستحكمة بجنوده على رمال غزة الملتهبة، حيث الخسائر اكبر مما توقع قادة الحرب واسيادهم، وحجم القتلى اعظم من ان يتستر عليهم، فبات كل صباح ملونا باخبار تعداد القتلى الصهاينة، وخلاصة كل مساء عدد الآليات المحترقة في شوارع غزة ومدنها..



اما الشارع الصهيوني فمخدوع من حكومته التي تكذب عليه كل يوم بحسب كبار المحللين الصهاينة، وهي مربكة بخياراتها، عاجزة عن تحقيق اهدافها، رغم كل الدعم الذي اباح لها كل الاجرام، فوقفت بعد واحد وثمانين يوما، واكثر من عشرة آلاف طن من الذخيرة الاميركية، لتتحدث عن ضرورة تغيير التكتيك القتالي في القطاع لتجنب الخسائر الكبيرة..



فيما قطاعاتها الاقتصادية تئن تحت وطاة الحرب، والحصار الذي يفرضه يمن الايمان على الكيان الصهيوني حتى يرفع الحصار عن غزة ويوقف العدوان..



اما العدوان الصهيوني الآثم الذي طال العميد في الحرس الثوري الايراني الشهيد رضي الموسوي في سوريا فله العقاب الذي يوازي حجم هذه الجريمة بحسب الجمهورية الاسلامية الايرانية التي أكدت ان الرد الذكي قادم لا محالة...







مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "او تي في"



بين "بيع الحكي" و"حكي الجرايد" الغش السياسي والتضليل الاعلامي في احسن حال.

"بيع الحكي" يمارسه بعض المسؤولين باحتراف، وآخر الامثلة اليوم حديث احد الوزراء عن ان الحل الجذري لمأساة الرواتب التقاعدية لمعلمي المدارس الخاصة يكون بإقرار سلسلة جديدة للرتب والرواتب، تحاكي الواقع الاقتصادي والمالي الجديد، مع علمه المسبق بأن الموضوع مستحيل.

اما "حكي الجرايد"، فيدور هذه الايام حول مبادرة رئاسية يجري العمل لاطلاقها مطلع العام الجديد، علما ان الترويج لها ينطلق من البناء على الجو السياسي الذي رافق التمديد، والتوازنات السياسية التي نجحت في فرضه على حساب الدستور والقانون…

هذا على المستوى السياسي المحلي. اما جنوبا، فيتواصل التصعيد بفعل الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة، فيما يؤمن العجز الاقليمي والدولي ازاء الحرب الاسرائيلية على غزة، الغطاء اللازم لآلة القتل والتدمير، من دون ان تظهر في الافق اي مؤشرات ملموسة الى حل جدي، بل الى تصعيد اخطر، دخلت ايران مباشرة على خطه، بعد مقتل احد ابرز قادتها العسكريين اثر استهدافه اسرائيليا على ارض سوريا.

واليوم، أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس في غزة أن 20915 شخصا استشهدوا و54918 أصيبوا في الضربات الإسرائيلية منذ السابع من تشرين الأول الماضي، علما أن 241 فلسطينيا سقطوا وأصيب 382 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية فقط. فإلى متى هذا الجنون؟







مقدمة نشرة اخبار قناة الـ"ال بي سي"



في اليوم الواحد والثمانين على حرب غزة ، التصعيد العسكري واضح، سواء في غزة او في الجبهة مع لبنان، والمساعي الديبلوماسية واضحة سواء في القاهرة أو في واشنطن.



اسرائيل خفضت من سقف أهدافها فتحدثت عن أنها تسعى للقضاء على "الأنفاق الاستراتيجية"، ما يعني أن الهدف ليس كل الأنفاق بل الاستراتيجي منها، من دون أن تحدد طبيعة ما هو استراتيجي.



وفي سياق توسع الحرب، أعلنت اسرائيل أنها تخوض حربا على سبع جبهات.



وبالتزامن مع التصعيد، محادثات يجريها وزير مقرب من نتنياهو في واشنطن.



جبهة الجنوب، شهدت تصعيدا هذا المساء، في سياق إبقاء هذه الجبهة مفتوحة على كل الاحتمالات.



في قضية اغتيال العميد في الحرس الثوري رضي موسوي في دمشق، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية، أن بلاده تحضر ل"رد قوي وذكي ، لكن في زمان ومكان وبطريقة لا تحقق الأهداف التي يبتغيها الكيان الصهيوني".



محليا، غابت الحركة السياسية كليا باستثناء حركة الاشتراكي في اتجاه المردة، حيث زار رئيس الحزب تيمور جنبلاط ، على رأس وفد ، بنشعي، والتقى رئيس المردة والنائب طوني فرنجيه.



النائب أكرم شهيب قال: "إذا كان هناك بعض التباين في المواقف بيننا وبين تيار المرده، فهذا لا يلغي الود والإحترام والتقدير والتواصل".



النائب طوني فرنجيه قال بدوره: "التباينات في وجهات النظر بين "المرده" و"الاشتراكي"، التي لا تمنع التواصل الدائم في ما بيننا".







مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "الجديد"



قبل أن يرمي العام الجاري آخر أوراقه فتح ملحقا جديدا بين المختارة وبنشعي وفي المجلس السياسي جرى استحضار أرواح المجلس العسكري بعد تمديد لقائد الجيش جوزف عون رأى فيه تيار المردة بديلا كي لا تذهب البلاد إلى المجهول. في اللقاء بين العيدين جرى ترميم الجسر التاريخي الذي يربط الدارين "والدار دارهم" بحسب تعبير النائب طوني فرنجية.

أما عنوان اللقاء فالعيدية أولا مصحوبة بملف رئاسة الأركان وبما تيسر من تعيينات رأى فيها تيار المردة حلولا مجتزأة ورسم حول مبدئها علامات الاستفهام في ظل غياب رئيس الجمهورية لكن التباين في بعض وجهات النظر لا يفسد للود قضية وعلى هذه القاعدة وضع النائب أكرم شهيب الزيارة في إطار السعي لإخراج لبنان من الوضع الصعب الذي يمر به.

واتفاق الإطار هذا، يهدف إلى الحفاظ على رئاسة الأركان والمجلس العسكري وصون المؤسسة العسكرية الأم التي حافظت على وجودها وعلى السلم الأهلي على الرغم من الظروف الصعبة والدقيقة والتي تقوم بدورها كاملا في الدفاع عن لبنان بمواجهة العدو الإسرائيلي.

وفي خلال اجتماع الاشتراكي المردة أكدت مصادر الحاضرين أن فرنجية الأب مستمر في الترشح لرئاسة الجمهورية وألا علاقة للقاء بعملية تبادل بين رئاستي الأركان والجمهورية وأن الاشتراكي لا يزال على موقفه الواضح بما خص الرئاسة ربطا بالتوافق المسيحي.

الوضع في غزة شغل حيزا من اللقاء لكن حيزه الأكبر كان في الإشغال المتنامي على طول الجبهة الحدودية المشتعلة مع فلسطين المحتلة وفي كثافة النيران على اختلاف أنواعها وأسلحتها التي أصاب بها حزب الله مواقع الاحتلال حتى انقطاع أنفاس جنوده ومستوطنيه الذين تظاهروا في صفد وغيرها من مدن الجليل المحتلة ضد بنيامين نتنياهو واتهموه بالتخلي عن الشمال في وقت كثفت مدفعية الاحتلال قصفها لكل القرى الحدودية الجنوبية واستهدفتها بالقذائف والصواريخ من سهل القليلة على ساحل صور حتى تلال بلدتي جبشيت وشوكين في محافظة النبطية.

أما في غزة حيث وصل عدد الشهداء المدنيين إلى ارتفاع تجاوز العشرين ألفا بالمئات فقد كشف انسحاب جنود الاحتلال من مناطق القطاع التي توغل فيها حجم المجازر التي ارتكبها والدمار الذي خلفه وراءه والمشاهد الصادمة عن معتقلين بينهم أطفال جردهم الجنود من ملابسهم وتركوهم في العراء لصقيع كانون القارسفي مشهد صفع وجه الإنسانية ودعاتها الذين دفنوا رؤوسهم في رمال غزة حيث المقاومة الفلسطينية تتفنن في ضرب العدو وتستدرجه إلى مقابر الأنفاق المفخخة بعدما أدت خدمتها العسكرية.

وصمود غزة الأسطوري حرك الصفائح الرخوة تحت أقدام بنيامين نتنياهو الذي فقد الثقة حتى بظله وقد أبلغ وزير حربه يوآف غالانت بأنه ليس من صلاحياته عقد اجتماعات مع رؤساء ليسوا تحت قيادته والمقصود هنا رؤساء الموساد والشاباك وفرض رقابة عسكرية مشددة على المواد الإعلامية قبل نشرها ووضع أهالي الجنود القتلى في مواجهة مع أهالي الأسرى ما دفع بدان حالوتس رئيس هيئة الأركان السابق في جيش الاحتلال إلى القول إن إسرائيل خسرت الحرب ضد حماس وصورة النصر الوحيدة التي ستتحقق هي إسقاط نتنياهو.

وفي محاكاة لسقوطه وقادته، بثت وكالة مهر الإيرانية شريطا مصورا تحت عنوان هذا ليس تهديدا عزرائيل ينتظركم وذلك غداة اغتيال المستشار في الحرس الثوري رضي الموسوي.

وفي حين قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إن على تل أبيب أن تبدأ العد التنازلي شدد وزير الدفاع على إن إيران سترد على الكيان الصهيوني في المكان والزمان المناسبين.