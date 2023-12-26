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لبنان

بالصور... حريق داخل مستودع أدوية ومواد زراعية

Lebanon 24
26-12-2023 | 15:58
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أخمد عناصر من الدفاع المدني حريقاً شب داخل مستودع ادوية ومواد زراعية في العباسية-صور.
وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.
 
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