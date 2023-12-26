بالفيديو... هكذا استهدف "الحزب" جنود جيش العدوّ الإسرائيليّ

نشر "حزب الله" فيديو لاستهداف "المقاومة الإسلامية" لجنود جيش العدوّ الإسرائيلي في مزارع مستوطنة دوفيف، عند الحدود اللبنانية - الفلسطينية.

كذلك، نشر "الحزب" مشاهد لاستهداف مستوطنة راموت نفتالي.