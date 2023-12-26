بالفيديو... هكذا استهدف "الحزب" جنود جيش العدوّ الإسرائيليّ

⭕️ بالفيديو | مشاهد من استهداف المقاومة الإسلامية لجنود جيش العدو الإسرائيلي في مزارع مستوطنة "دوفيف" عند الحدود اللبنانية الفلسطينية pic.twitter.com/v2m6mZXDII
— علي شعيب || Ali Shoeib 🇱🇧 (@alishoeib1970) December 26, 2023
⭕️ بالفيديو | مشاهد من استهداف المقاومة الإسلامية لجنود جيش العدو الإسرائيلي في مزارع مستوطنة "دوفيف" عند الحدود اللبنانية الفلسطينية pic.twitter.com/v2m6mZXDII
⭕️ بالفيديو | مشاهد من استهداف المقاومة الإسلامية مستوطنة راموت نفتالي (قرية النبي يوشع اللبنانية المحتلة) pic.twitter.com/NAfCRp5fdA
— علي شعيب || Ali Shoeib 🇱🇧 (@alishoeib1970) December 26, 2023
⭕️ بالفيديو | مشاهد من استهداف المقاومة الإسلامية مستوطنة راموت نفتالي (قرية النبي يوشع اللبنانية المحتلة) pic.twitter.com/NAfCRp5fdA