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لبنان

بالفيديو... هكذا استهدف "الحزب" جنود جيش العدوّ الإسرائيليّ

Lebanon 24
26-12-2023 | 16:22
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نشر "حزب الله" فيديو لاستهداف "المقاومة الإسلامية" لجنود جيش العدوّ الإسرائيلي في مزارع مستوطنة دوفيف، عند الحدود اللبنانية - الفلسطينية.
 
 
كذلك، نشر "الحزب" مشاهد لاستهداف مستوطنة راموت نفتالي.
 
 
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