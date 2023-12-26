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لبنان

قصفٌ ليليّ... الطيران الإسرائيليّ أغار على منزل في بنت جبيل

Lebanon 24
26-12-2023 | 16:43
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أفاد مراسل قناة "المنار" علي شعيب، أنّ الطيران الحربيّ الإسرائيليّ أغار على منزل، في بنت جبيل.
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