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لبنان
كساد في الحركة التجارية
Lebanon 24
26-12-2023
|
17:04
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رغم اكتظاظ السير في بعض شوارعها، تشهد مدينة متوسطية، جنوبية، ما يشبه الكساد في الحركة التجارية خلال الأعياد بسبب انكفاء المغتربين، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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