كساد في الحركة التجارية

رغم اكتظاظ السير في بعض شوارعها، تشهد مدينة متوسطية، جنوبية، ما يشبه الكساد في الحركة التجارية خلال الأعياد بسبب انكفاء المغتربين، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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