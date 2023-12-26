17
o
بيروت
20
o
طرابلس
18
o
صور
20
o
جبيل
18
o
صيدا
21
o
جونية
13
o
النبطية
11
o
زحلة
10
o
بعلبك
3
o
بشري
17
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"كورونا" عائد بحلّة جديدة.. إحذروا متحوّر JN1!
Lebanon 24
26-12-2023
|
23:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت راجانا حميّة في "الأخبار": عد مدّة من «السبات»، عاد «كورونا» إلى تصدّر قائمة الفيروسات مع النشاط اللافت للمتحوّر الفرعي الجديد JN1 في عدد كبير من دول العالم، ولا سيّما في أميركا الشمالية ومعظم الدول الأوروبية. سرعة انتشار المتحوّر الذي رُصد في أيلول الماضي، دفعت منظّمة الصحة العالمية أخيراً إلى إعلانه «متحوّراً مثيراً للاهتمام»، بعدما تبيّن أنّ ثلث الإصابات بـ«كورونا» تحمل بصمته. وأوضحت المنظّمة، الأسبوع الماضي، أنّ سرعة الانتشار تخطّت الـ50% في معظم دول العالم «بين 20 تشرين الثاني و17 كانون الأول»، وهو مرشّح ليصبح «البديل» لمتحوّرات كورونا السابقة.الاختصاصي في العلوم البيولوجية فادي عبد الساتر أكّد أنّ مقارنة المدّة الفاصلة بين بداية ظهور الفيروس ومطلع الشهر الجاري تشير إلى ارتفاع «صاروخي». ففي البداية، كانت نسبة المصابين به في الولايات المتحدة، مثلاً، 0,1% وارتفعت إلى 25% الشهر الماضي، لتصل اليوم إلى 50%. والحال نفسه في فرنسا حيث تخطّت أعداد المصابين بالمتحوّر الـ50%. وفي الدول الأوروبية التي ينتشر فيها المتحوّر بسرعة، «يظهر الـJN1 لدى مصاب من بين كل أربعة مصابين يجرون فحص الـPCR».
Advertisement
عوارض متحوّر JN1
اكتُشِف متحوّر JN1 أيلول الماضي، عندما ظهر في الخرائط الجينية لرصد فيروس كورونا انخفاضٌ في قدرة الأجسام الضدية على تحييده. قبل ذلك كانت منظّمة الصحة العالمية قد رصدته قبل الإعلان عنه رسمياً، إلّا أنّها اعتبرته متحوّراً جزئياً من المتحوّر السابق B.A قبل أن يتبيّن أنّ له خصائصاً جديدةً تجعل منه متحوّراً جديداً، إذ إنّه يملك قدرةً كبيرةً على التهرّب من المناعة، سواء أكانت المناعة عبر اللقاح أم مكتسبة من إصابة سابقة». وبحسب عبد الساتر، يملك JN1 «طفرةً إضافية عن المتحوّر السابق، تتهرّب من الجهاز المناعي وتسبب الإصابة».
ماذا لو انتشر المتحوّر الجديد في لبنان؟ يجيب البزري باقتضاب «لا داعي للخوف ولا لإثارة الهلع»، فقد «تبيّن عبر رصد الإصابات وحالات الاستشفاء أنه لا يتسبّب في التهابات رئويّة حادّة»، كما أنّ عوارضه مشابهة للمتحوّرات السابقة لناحية الإصابة باحتقان الأنف والحلق والإجهاد والحرارة، وفي بعض الأحيان فقدان حاسّتَي الشم والذوق، و«هذا هو الفارق الوحيد عن الإنفلونزا الموسمية»، بحسب عبد الساتر. أما بالنسبة إلى التأثيرات الأكثر شدة، فتطال - كما في المتحوّرات السابقة - كبار السنّ والمصابين بأمراض مستعصية ومزمنة، ولذلك «يجب الالتزام بإجراءات الوقاية والحماية حفاظاً على هذه الفئة وعدم تعريضها للخطر». ورغم أن ظاهرة الإصابات متوقّعة، يؤكّد البزري «أنّ كلّ متحوّر سريع الانتشار يتميّز بخصائص الانتقال الخفيّ، ولكنه لا يتسبّب في مرض شديد».
لبنان
صحة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
انخفاض في أسعار المحروقات... إليكم الجدول الجديد
Lebanon 24
انخفاض في أسعار المحروقات... إليكم الجدول الجديد
02:46 | 2023-12-26
26/12/2023 02:46:08
Lebanon 24
Lebanon 24
نانسي عجرم تحسم حقيقة طلاقها من زوجها
Lebanon 24
نانسي عجرم تحسم حقيقة طلاقها من زوجها
06:00 | 2023-12-26
26/12/2023 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلة حزينة... وفاة أسرة كاملة داخل المنزل وهذا ما كشفته التحقيقات الأوليّة
Lebanon 24
ليلة حزينة... وفاة أسرة كاملة داخل المنزل وهذا ما كشفته التحقيقات الأوليّة
15:36 | 2023-12-26
26/12/2023 03:36:50
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة تهزّ منطقة لبنانيّة... طعن شخص في وسط الطريق!
Lebanon 24
جريمة تهزّ منطقة لبنانيّة... طعن شخص في وسط الطريق!
13:04 | 2023-12-26
26/12/2023 01:04:43
Lebanon 24
Lebanon 24
سيارات الإسعاف توجّهت إلى المكان بسرعة... 3 شهداء في الجنوب إسرائيل قصفت هذه البلدة (فيديو)
Lebanon 24
سيارات الإسعاف توجّهت إلى المكان بسرعة... 3 شهداء في الجنوب إسرائيل قصفت هذه البلدة (فيديو)
10:45 | 2023-12-26
26/12/2023 10:45:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:16 | 2023-12-27
ليل متوتر جنوبًا... طيران استطلاعي وقصف بالقنابل الفوسفورية
01:15 | 2023-12-27
لا تغييرات ميدانية اسرائيلية على الحدود: "التكتيكات دفاعية"
01:11 | 2023-12-27
بعدما سلبا مواطناً دراحته النارية.. هذا ما حصل على اوتوستراد البالما
01:00 | 2023-12-27
محطتان سياسيتان لافتتان في اليرزة وبنشعي ولهذا السبب جمّد ميقاتي اصدار 3 قوانين
00:53 | 2023-12-27
بعدما احرق شجرة الميلاد في طرابلس.. هذا ما حصل معه اليوم
23:19 | 2023-12-26
سوق الطاقة الشمسية يتراجع بنسبة 80%.. والأسعار أيضاً
فيديو
فخامة منزل جيسيكا عازار حديث الجمهور.. شاهدوا شجرة الميلاد العملاقة التي وضعتها (فيديو)
Lebanon 24
فخامة منزل جيسيكا عازار حديث الجمهور.. شاهدوا شجرة الميلاد العملاقة التي وضعتها (فيديو)
00:13 | 2023-12-23
27/12/2023 08:25:23
Lebanon 24
Lebanon 24
سقوط شجرة عيد الميلاد في أحد الأسواق.. وهذا ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
سقوط شجرة عيد الميلاد في أحد الأسواق.. وهذا ما حصل (فيديو)
00:00 | 2023-12-23
27/12/2023 08:25:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بيزوس بتصريحات مُثيرة: سننقل البشر للفضاء.. وسيعيش تريليون انسان بمستعمرات على الكواكب (فيديو)
Lebanon 24
بيزوس بتصريحات مُثيرة: سننقل البشر للفضاء.. وسيعيش تريليون انسان بمستعمرات على الكواكب (فيديو)
02:18 | 2023-12-19
27/12/2023 08:25:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24