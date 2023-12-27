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لبنان

ارتفاع حدة التوترات جنوباً.. حزب الله يرد على مصادر النيران وتحليق للطيران فوق بيروت

Lebanon 24
27-12-2023 | 04:09
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يستمر التوتر عند الحدود الجنوبية، على وقع التحليق المكثف للطيران الحربي الاسرائيلي عند الحدود، فوق بيروت والضاحية الجنوبية وصولاً الى كسروان والمتن، وعلى علو منخفض فوق الشوف والجبل.
وتعرضت احراج اللبونة في منطقتي الناقورة واللبونة، وصولا لإحراج الضهيرة ويارين لقصف مدفعي اسرائيلي من عيار 155 ملم.
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كما تعرضت أطراف بلدة الناقورة لقصف مدفعي اسرائيلي، في حين دوت صفارات الإنذار في مقر "اليونيفيل"، كما سمعت أصوات صواريخ اعتراضية في المنطقة.
وتعرضت أطراف بلدة عيتا الشعب لجهة موقع الراهب لقصف مدفعي متقطع.
وأشارت "الوكالة الوطنية للاعلام" الى ان "الطيران الاستطلاعي الاسرائيلي لم يغب طيلة الليل الفائت، عن القطاعين الغربي والأوسط، بالتزامن مع إطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق وصولا الى مدينة صور".

في المقابل،  أصدرت  المقاومة الإسلامية البيان الاتي:‏ "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:00 من صباح يوم الأربعاء 27-12-2023، تموضعاً قيادياً مستحدثاً للعدو الإسرائيلي في محيط الموقع البحري بالأسلحة المناسبة.
كما أعلنت "المقاومة الإسلامية" عن استشهاد علي أحمد بزي "قاسم" من مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.
 
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