بعدما احرق شجرة الميلاد في طرابلس.. مخابرات الجيش توقفه

Advertisement

تمكنت دورية من مكتب مخابرات امن طرابلس من توقيف المدعو "و.ب" بعد عملية رصد وتعقب واحالته الى التحقيق، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وأشارت المعلومات الى ان الموقوف متهم بإحراق شجرة الميلاد داخل باحة كنيسة مار جاورجيوس للروم الارثوذكس في منطقة الزاهرية في طرابلس.