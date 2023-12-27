Advertisement

لبنان

بعدما احرق شجرة الميلاد في طرابلس.. مخابرات الجيش توقفه

Lebanon 24
27-12-2023 | 00:53
A-
A+
Doc-P-1145702-638392605107007356.jpeg
Doc-P-1145702-638392605107007356.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تمكنت دورية من مكتب مخابرات امن طرابلس من توقيف المدعو "و.ب" بعد عملية رصد وتعقب واحالته الى التحقيق، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
وأشارت المعلومات الى ان الموقوف متهم بإحراق شجرة الميلاد داخل باحة كنيسة مار جاورجيوس للروم الارثوذكس في منطقة الزاهرية في طرابلس.
Advertisement
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2023-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:36 | 2023-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:04 | 2023-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:45 | 2023-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:15 | 2023-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:45 | 2023-12-27
04:30 | 2023-12-27
04:21 | 2023-12-27
04:14 | 2023-12-27
04:09 | 2023-12-27
04:00 | 2023-12-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24