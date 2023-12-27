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لبنان

بعدما سلبا مواطناً دراجته النارية.. اليكم ما حصل عند اوتوستراد القلمون

Lebanon 24
27-12-2023 | 01:11
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تمكنت دورية من مخابرات الجيش منتصف ليل امس من توقيف كل من "ع.س" و "م.ش" وذلك بعد عمليه رصد وتعقب على اوتوستراد البالما – طرابلس، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24"، بعد ان سلبا مواطناً دراجته النارية بقوة السلاح.
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كما جرى مداهمة احدى المنتجعات السياحية في منطقة القلمون حيث ضبط عدد من الدراجات النارية واسلحة حربية وكمية من الحبوب المخدرة .
واحيل الموقوفان مع المضبوطات الى القضاء المختص.
 
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