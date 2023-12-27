بعدما سلبا مواطناً دراجته النارية.. اليكم ما حصل عند اوتوستراد القلمون

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تمكنت دورية من مخابرات الجيش منتصف ليل امس من توقيف كل من "ع.س" و "م.ش" وذلك بعد عمليه رصد وتعقب على اوتوستراد البالما – طرابلس، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24"، بعد ان سلبا مواطناً دراجته النارية بقوة السلاح.كما جرى مداهمة احدى المنتجعات السياحية في منطقة القلمون حيث ضبط عدد من الدراجات النارية واسلحة حربية وكمية من الحبوب المخدرة .واحيل الموقوفان مع المضبوطات الى القضاء المختص.