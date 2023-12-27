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لبنان

لا تغييرات ميدانية اسرائيلية على الحدود: "التكتيكات دفاعية"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-12-2023 | 01:15
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منذ بداية الحرب على غزة، وبدء "حزب الله" إنخراطه العسكري في عمليات عسكرية مستمرة في جنوب لبنان، بدأ الحديث عن امكان قيام الجيش الاسرائيلي بضربات استباقية او البدء بحرب شاملة على لبنان بشكل مفاجئ..
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لكن مصادر مطلعة اكدت "أن كل المعطيات الميدانية توحي بأن الجيش الاسرائيلي ليس في وارد القيام بعمليات كبرى على جبهة لبنان، وهذا الامر لا يرتبط بالإرادة او القرار السياسي، انما بالتحضيرات العسكرية للجيش".
وتشير المصادر إلى "أن الجيش الاسرائيلي ليس لديه اي توجهات هجومية في لبنان وتموضعاته عند الحدود الشمالية مع لبنان لا تظهر اي جهوزية هجومية، انما يعمل بشكل شامل وفق التكتيكات الدفاعية".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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