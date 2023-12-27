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لبنان

تعرضت لحادث صدم عند اوتوستراد القلمون.. وهذا ما حصل اليوم

Lebanon 24
27-12-2023 | 01:16
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توفيت سلمى الكردي سورية الجنسية من سكان منطقة القلمون اثر تعرضها منذ ايام لحادث صدم على اوتوستراد القلمون، بحسب ما أفادت "مندوبة لبنان 24".

وكانت قد نقلت في حينها الى المستشفى بحالة حرجة وما لبثت ان فارقت الحياة لاحقاً متأثرة بجراحها
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